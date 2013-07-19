Президент Азербайджана: страна тратит на вооружение "многократно больше приведенных цифр"

Азербайджан будет наращивать военную мощь и продолжит закупать самую современную военную технику, сказал президент Ильхам Алиев в четверг, 18 июля, на заседании кабмина страны, посвященном итогам полугодия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госинформагентство АзерТадж.

"Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь, и впредь будем закупать самую современную технику. Как вы знаете, с приобретением этой техники нет никаких проблем. Мы закупаем технику у различных стран и в то же время производим ее в Азербайджане", - сказал Алиев, добавив, что "растет число стран, желающих сотрудничать с нами в военной сфере".

Он сказал также, что "в печати приводятся цифры о том, что Азербайджан закупил у одних стран оружие на один миллиард долларов, у других стран - на 1,6 миллиарда долларов".

"Могу сказать, что эти цифры не отражают реальность. На самом деле наше военно-техническое сотрудничество измеряется цифрами, которые многократно больше приведенных цифр", - отметил Алиев.