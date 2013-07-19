США присоединятся к иску Евросоюза против России относительно утилизационного сбора

США поддерживают Евросоюз, у которого есть намерение начать разбирательство с Россией в суде ВТО в связи с введенным в стране утилизационным сбором на автомобили, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление торгового представителя США Майкла Фромана.

Еще в начале июля Россия получила от ЕС уведомление о начале консультаций по вопросу правомерности взимания утилизационного сбора на иномарки, сообщает ПРАЙМ. Подобный сбор уплачивается при импорте новых и подержанных машин, а работающие автопроизводители могут взамен предоставить властям гарантию безопасной утилизации, что вызвало озабоченность Евросоюза. В конце февраля 2013 года Минэкономразвития сообщило, что российские автопроизводители будут вносить такие же платежи, как и иностранные.

«В настоящее время в ВТО ведется разбирательство по поводу введения Россией утилизационного сбора на автомобили. Мы примем в этом участие», - сказал Фроман.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, регламентирующий уплату российскими автопроизводителями утилизационного сбора. Закон должен был вступить в силу 1 июля 2013 года, но парламентарии не успели утвердить документ и отложили его рассмотрение на осень. ЕС запускает формальную процедуру разрешения спора в ВТО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля приняла закон о порядке утилизации транспортных средств, который подразумевает введение утилизациононго сбора.

Украинские автоимпортеры не исключают, что ведущие страны-автопроизводители могут заявить о применении ответных санкций в отношении Украины в случае введения в действие утилизационного сбора - импорт автомобилей в Украину в случае подписания Президентом закона может резко сократиться, что приведет к финансовым потерям стран-поставщиков авто.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) обратилась к Президенту с просьбой ветировать документ.