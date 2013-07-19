Президент Украины утвердил Положение о Минпромполитики

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 389/2013 «О Министерстве промышленной политики Украины» утвердил Положение о Министерстве промышленной политики Украины.

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим указом установлено, что Министерство промышленной политики Украины является правопреемником Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, которое реорганизуется.

Кабинету министров Украины поручено привести в месячный срок свои акты в соответствие с этим Указом, а также подготовить предложения о внесении изменений в соответствующие указы Президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.