Ахметов: металлургам в условиях кризиса поможет лишь модернизация

Украинская металлургия, испытывающая серьезные проблемы, может выстоять в условиях кризиса, лишь осуществив обновление и модернизацию производства, говорится в поздравлении украинского бизнесмена, совладельца крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины «Метинвет» Рината Ахметова по случаю Дня металлурга.

«И металлурги, и горняки почувствовали серьезные проблемы, которые создал для отрасли глобальный кризис. Выстоять в этих условиях нам поможет одно – обновление и модернизация производства», - говорится в поздравлении.

Модернизация – единственный путь для того, чтобы Украина могла гордиться металлургической отраслью в будущем, уверен Ахметов. «Наша цель – современное эффективное экологичное производство», - подчеркнул бизнесмен, обратив внимание на то, что без крепкой, развивающейся экономики невозможно исправлять экологию, которая у нас страдает много десятилетий.

Как сообщал УНИАН, украинские металлургические предприятия в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили производство готового проката черных металлов на 5,6% - до 9,050 млн тонн. Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, за отчетный период сократилось в Украине на 5,5% - до 8,124 млн тонн.

Также в январе-июне 2013 года было произведено 8,754 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 0,6% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Производство полуфабрикатов катанных и кованных за 6 месяцев т.г. сократилось на 5% - до 3,192 млн тонн. Производство чугуна в стране в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизилось на 0,3% - до 14,460 млн тонн.

Справка УНИАН. Горно-металлургический холдинг «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, в структуру которой входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Цель группы - стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности.

По итогам 2012 года выплавка стали предприятиями группы составила 12,4 млн тонн, объемы производства железорудного концентрата – 36,2 млн тонн, объемы добычи коксующегося угля – 11,6 млн тонн.

Холдинг управляется компанией Metinvest B.V., основными акционерами которой являются группа "СКМ" (71,25%) и "Смарт-Холдинг" (23,75%), которые принимают участие в управлении компанией на партнерских началах.