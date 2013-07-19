УГМК скорректирует план реализации продукции в связи с низким спросом

Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) скорректирует обнародованный в начале текущего года план реализации металлургической продукции на 2013 год на уровне 500 тыс. тонн в связи с падением потребительского спроса на металлургическом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник на пресс-конференции в пятницу.

«Очень непросто наращивать свои позиции на рынке в условиях снижения потребления. В текущем году мы планировали реализовать 500 тыс. тонн, но в условиях рынка на сегодняшний день мы будем пересматривать наши планы», - сказал Ключник.

При этом он не назвал объемов продаж по итогам первого полугодия.

В то же время Ключник отметил, что компания по-прежнему ставит перед собой задачи по сохранению и наращиванию доли на национальном рынке металлопродукции.

«Надеемся, что во втором полугодии 2013 года отставание от объемов реализации 2012 года сократится», - добавил заместитель гендиректора УГМК.

Среди причин снижения объемов реализации металлопродукции УГМК Ключник назвал неблагоприятную экономическую ситуацию в Украине, завершение в 2012 году строительства больших инфраструктурных объектов и, как следствие, снижение потребления со стороны строительной промышленности, машиностроительных предприятий и предприятий по производству металлоконструкций.

Справка УНИАН. Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) является официальным представителем крупнейших отечественных производителей металлопроката: Алчевского металлургического комбината, Днепровского меткомбината им. Дзержинского, Днепропетровского трубного завода.

В 2012 году УГМК увеличила реализацию металлопродукции на украинском рынке на 43% по сравнению с 2011 годом - до 470 тыс. тонн. Благодаря существенному росту продаж доля УГМК на вторичном рынке металлопроката в Украине в 2012 году выросла до 20%.