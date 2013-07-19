Украинский рынок металлопродукции снизился на 20% - участник рынка

Украинский рынок металлопродукции в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 20%, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора по коммерции «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК) Виталий Ключник.

«По итогам января-июня 2013 года, мы уже видим спад по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Емкость рынка снизилась более чем на 20%. Мы наблюдаем спад по всем видам продукции», - сказал Ключник.

Он также отметил, что в частности рынок металлопроката по итогам полугодия в Украине снизился на 21%.

Среди причин падения рынка заместитель гендиректора УГМК отметил неблагоприятные климатические условия в начале года, связанные с затяжной зимой, неблагоприятную экономическую ситуацию в Украине и мировые тенденции снижения спроса на металлопродукцию.

Говоря о прогнозах на второе полугодие 2013 года, Ключник отметил, что резкого оживления на рынке металла ждать не приходится.

«Во втором полугодии 2013 года мы предполагаем активизацию спроса благодаря сезонному фактору. Однако в целом по году ожидается спад потребления металлопродукции, по сравнению с 2012 годом. В цифрах оценить его пока невозможно, поскольку ситуация будет зависеть от комплекса макроэкономических факторов», - прогнозирует Ключник.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн по сравнению с 2011 годом, – до 13,7 млрд грн.

По данным Госстата, металлурги страны в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили производство готового проката черных металлов на 5,6% - до 9,050 млн тонн. Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, снизилось на 5,5% - до 8,124 млн тонн, а производство стальных полуфабрикатов увеличилось на 0,6% - до 8,754 млн тонн.