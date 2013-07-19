Антимонопольный комитет был против спецпошлин на автомобили – замглавы АМКУ

Антимонопольный комитет Украины в свое время выступал категорически против введения спецпошлин на импортные автомобили, поскольку эта мера является протекционистской и не будет способствовать развитию конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин.

«Что касается автопрома: мы были против. Антимонопольщики против любой протекционистской политики, но не мы придумали протекционизм. Есть более высокие задачи, но мы не участвуем в определении этих целей и задач», - сказал он.

При этом Кузьмин привел пример других стран, которые в разные периоды времени закрывали свои рынки для тех или иных товаров. «Идет экономическая война за рынки, и есть институты, которые отвечают за продвижение продукции на другие рынки», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины введены сроком на 3 года.

Введение пошлин уже обернулось ответными действиями со стороны ряда стран. В частности, Турция ввела пошлину на импорт украинских грецких орехов, Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла. Кроме того, правом на применение ответных мер могут воспользоваться другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Вместе с тем, Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей, хотя ранее представители ЕС отмечали, что решение Украины о введении спецпошлины на импортные автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС, и призывали Украину пересмотреть и отозвать это решение.

Производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 18,24 тыс. единиц.