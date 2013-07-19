Решение РФ об отмене квот не коснется трубного холдинга «Сентравис» - заявление предприятия

Решение правительства Российской Федерации об отмене действия квот на беспошлинную поставку трубной продукции украинского производства на второе полугодие 2013 года не коснется украинского производителя нержавеющих труб - компании Сентравис Продакшн Юкрейн (Centravis Production Ukraine), входящей в трубный холдинг Centravis Ltd., сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что ограничение поставок нержавеющих труб на территорию РФ началось в 2009 году, когда на импорт бесшовных нержавеющих труб в Россию была введена пошлина в размере 28,1%. В 2010 году размер пошлины был изменен до 9,9%, но не менее чем 1500 долл. за тонну. В августе 2012 года Евразийская экономическая комиссия приняла решение о замене пошлины на квоты для каждой отдельной страны. «В 2013 году для Украины ввели квоту на поставки нержавеющих труб в объеме 5400 тонн, большую часть которой распределили на предприятия Centravis Ltd. Действие квоты - до 1 ноября 2014 года», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в середине июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о принятом решении не продлевать действие квот на беспошлинную поставку украинской трубной продукции во втором полугодии 2013 года.

Справка УНИАН. Холдинг Centravis Ltd. создан на базе Никопольского завода нержавеющих труб, сервисных и торговых компаний ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ЮВИС».

Производственные мощности предприятия составляют 34 тыс. тонн труб/год.

«Сентравис Продакшн Юкрейн» специализируется на производстве бесшовных труб из нержавеющей стали и является ведущим экспортером в своем сегменте. 10% продукции компания реализует на внутреннем рынке, 90% - продает на экспорт. Ключевые экспортные направления – Евросоюз, Россия и США.

Продукция компании применяется в атомной и тепловой энергетике, химической и нефтехимической промышленности, машиностроении и нефтегазовой отрасли.

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