Эксперты объясняют месячный рост промпроизводства большим количеством рабочих дней

Рост промышленного производства в июне по сравнению с маем текущего года обусловлен большим количеством рабочих дней в июне, и промышленность продолжает спад, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Рост по сравнению с маем оправдан, так как количество рабочих дней в июне было несколько больше», - прокомментировал начальник сектора рыночных исследований «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Виктор Шулик. По его словам, промпроизводство продолжает демонстрировать спад, что говорит о слабом внутреннем и внешнем спросе. «Для роста нужны стимулы, а их в достаточном объеме предоставить не может ни государство (оно стеснено в ресурсах), ни основные движущие отрасли, работающие на экспорт», - пояснил эксперт. По его оценкам, на отечественном внутреннем рынке преобладают пессимистические настроения, что соответствующим образом влияет на инвестиционный и потребительский спрос. Эксперт считает неясными перспективы для металлургии, химии, добывающей промышленности и автомобилестроения. «Внешние рынки остаются закрытыми (многое зависит от политических решений) для ряда товаров и производителей нашей страны (под разными предлогами, и цена отнюдь не на первом месте), а внутренний спрос (в т.ч. государственный) экономику «не вытягивает». Не спасает ситуацию даже намерение отдельных международных нефтедобывающих компаний развивать активизировать добычу газа в нашей стране», - отметил Шулик. Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем рост возможен по производству продукции массового внутреннего потребления (фармацевтика, производство пищевых продуктов постоянного спроса), а также по сельскому хозяйству, что подтянет ряд смежных отраслей.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также прогнозирует рост сельского хозяйства. «Урожай только начали собирать, но показатели производства продуктов питания радуют, и эта тенденция будет только усиливаться в этом году. Ожидается и рекордный урожай и рекордное производство продуктов питания, прежде всего для продажи на экспорт», - прогнозирует он. Эксперт отметил позитивные тенденции в производстве легковых автомобилей и бензина. «По итогам июня 2013 года выросло производство легковых автомобилей на 46%, по сравнению с маем текущего года. Это фактически эффект от введения спецпошлин на импортные автомобили. Но это только первый успех, потому что если сравнивать производство легковых автомобилей в июне 2013 с июнем 2012 года, то получается падение 30%. Порадовал рост производства бензина на 11% в июне по сравнению с маем 2013 года. В целом по итогам первого полугодия 2013 года падение производства бензина составляет около 50%, но тенденция меняется, и есть надежда, что теперь объемы украинского бензина будут расти» - пояснил Охрименко. Относительно перспектив развития металлургии эксперт полагает, что несмотря на все пессимистические прогнозы, производство металла фактически находится на уровне прошлого года, а производство полуфабрикатов из металла выросло на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в июне 2013 года, по сравнению с июнем 2012 года, сократилось на 5,7%, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%, в первом полугодии 2013 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, падение промпроизводства составило 5,3%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.