Инвестиции в модернизацию Северного ГОКа составят 1,4 млрд грн - Вилкул

Объем инвестиций в проекты модернизации производства Северного горно-обогатительного комбината, входящего в горнорудный холдинг «Метинвест», до конца 2013 года составит 1,4 млрд грн, сообщил журналистам вице-премьер-министр Александр Вилкул по случаю Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

«Сумма инвестиций в этой году составляет 1,4 млрд грн. Такие средства дают возможность реализовать инвестиционные проекты по модернизации производства», - сказал он.

При этом Вилкул сообщил, что за шесть месяцев текущего года СевГОК изготовил 7,472 млн тонн железорудного концентрата, что на 2,5% превышает плановые показатели, а производство руды в карьерах составило 16,4 млн тонн, или 101,6% от плана.

Также Вилкул отметил, что обновление производства благоприятно отразилось на экологической составляющей работы предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.