Индекс производства базовых отраслей Украины неожиданно вырос

Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в июне 2013 года вырос до 0,9% в годовом выражении, впервые за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в январе-июне текущего года падение ИПБО замедлилось до 2,6% с 3,5% в январе-мае текущего года.

По информации Нацбанка, основным фактором положительной динамики является рост объемов сельскохозяйственного производства, объемы которого в январе-июне даже на фоне высокой базы сравнения прошлого года выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Благоприятные погодные условия обусловили существенный рос урожайности зерновых культур (36,5% на 1 июля текущего года по сравнению с аналогичной датой прошлого года), что обеспечило рост объемов растениеводства в январе-июне на 67,1%. Рост объемов животноводства продолжился стабильными темпами (5,2% в январе-июне) благодаря высокому урожаю зерновых культур прошлых лет», - говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, в июне снижение объемов промпроизводства замедлилось до 5,7% в годовом выражении с 9,3% в мае. Объемы среднесуточного производства стали и чугуна в июне выросли на 2,3% по сравнению с маем благодаря некоторой активизации внешнего спроса, в основном в странах Ближнего Востока. Снижение объемов производства в металлургии в июне замедлилось до 6,3% в годовом выражении (с 11,2% в мае). Снижение объемов производства продукции машиностроения в июне замедлилось до 10,3% в годовом выражении (с 18,1% в мае), что в первую очередь обусловлено переориентацией внутреннего спроса на автомобили отечественного производства в результате внедрения правительством пошлин на импорт автомобилей с 13 апреля текущего года.

Также сообщается, что внутренний потребительский спрос остается на высоком уровне, что подтверждается ростом розничного товарооборота в июне на 9,5% в годовом выражении и на 11,2% в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 4% в годовом измерении, за год зафиксировано снижение на 1,7%.