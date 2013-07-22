Беларусь начнет сборку китайских авто Geely

Китайская Zhejiang Geely, которая производит автомобили под брендом Geely, договорилась о создании совместного предприятия по сборке авто в Беларуси, сообщают в компании.

СП создано с БелАЗом и производителем компонентов Союз. Предполагается, что, когда оно будет выйдет на полную мощность, объемы производства составят 120 тыс. машин в год. Поставки пойдут не только на беларусский рынок, но также в Россию, Казахстан и Украину. Речь идет о моделях SUV-EX7, Geely SC7, SC5 и LC-Cross, пишет Forbes.

Авто Geely уже собираются в Беларуси, однако в очень небольшом количестве. Согласно данным белорусского портала Бизнес-лидер, за полгода в стране собрали всего 109 китайских автомобилей и продали 63 штуки.

Украинская корпорация Богдан в рамках сотрудничества с китайской China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd с ноября текущего года начнет полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC.

Как сообщал УНИАН, группа компаний «АИС», официальный импортер крупнейшего китайского автопроизводителя Geely в Украине, в январе-июне т.г. увеличила продажи легковых автомобилей Geely на 65%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 550 штук.

Специализацией Geely являются бюджетные автомобили. За первые пять месяцев 2013 года она продала почти 229 тысяч авто (+22% к результатам аналогичного периода прошлого года). Всего за 2013 год китайская компания планирует реализовать 560 тыс. авто. Для сравнения, российский автогигант АвтоВАЗ в прошлом году продал 538 тысяч машин под брендом Lada.