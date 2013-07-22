Украина поднялась на 8-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в июне 2013 года увеличили производство стали на 7,8% по сравнению с июнем прошлого года, благодаря чему поднялись с 10-го на 8-е место в рейтинге 64 стран – основных производителей стали.

Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

Согласно сообщению, по итогам июня в первую десятку рейтинга также вошли Китай (64,660 млн тонн стали, рост по сравнению с июнем 2012 года на 4,6%), Япония (9,281 млн тонн, +0,9%), США (7,221 млн тонн, падение на 0,2%), Индия (6,450 млн тонн, +0,9%), Россия (5,698 млн тонн, -0,8%), Южная Корея (5,458 млн тонн, -5,4%), Германия (3,684 млн тонн, -2,2%), Турция (2,957 млн тонн, +0,5%) и Бразилия (2,831 млн тонн, +2,7%).

В целом в июне т.г. по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,9% - до 131,652 млн тонн.

В отчете WSA также приводятся производственные данные за первое полугодие 2013 года. В частности, за указанный период производство стали в Украине снизилось на 0,6% - до 17,043 млн тонн. По итогам первого полугодия первая десятка рейтинга ведущих производителей стали выглядит так: Китай - 389,870 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,4%), Япония (54,711 млн тонн, +1,2%), США (43,232 млн тонн, падение на 6,4%), Индия (39,637 млн тонн, +2,5%), Россия (34,704 млн тонн, -2,9%), Южная Корея (33,059 млн тонн, -5,3%), Германия (21,720 млн тонн, -0,9%), Турция (17,408 млн тонн, -2,9%), Бразилия (16,974 млн тонн, -2,2%).

В январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 64 страны увеличили производство стали на 2% - до 789,796 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

В Украине по итогам 6 месяцев 2013 года производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 8,124 млн тонн. Также в январе-июне 2013 года было произведено 8,754 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 0,6% больше показателя за аналогичный период 2012 года.