Цементные предприятия Украины получили квоты на импорт угля

Межведомственная комиссия по вопросам распределения квот товаров, импорт которых подлежит лицензированию в 2013 году, приняла решение о выделении квот на импортный уголь для предприятий цементной промышленности Украины в объеме 800 тыс. тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на директора департамента нормативно-методического обеспечения промышленного и гражданского строительства, стройиндустрии и производства стройматериалов ведомства Вадима Глухова.

Согласно сообщению, данное решение было принято на внеочередном заседании межведомственной комиссии 19 июля 2013 года с целью обеспечения бесперебойной работы цементной отрасли Украины и недопущения снижения качества цементной продукции.

Напомним, что в июне производители цемента обратились к правительству с просьбой выделить им 8% (816 тыс. тонн) от общей установленной квоты импортного угля, уверяя, что в противном случае они будут вынуждены остановить производство.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 марта Кабинет министров ввел квоту на импорт угля в объеме 10,2 млн тонн и запретил импорт кокса на текущий год.

На сегодняшний день между некоторыми металлургическими предприятиями Украины (Алчевским коксохимическим заводом и Алчевским металлургическим комбинатом, входящими в корпорацию "ИСД") и Кабинетом министров идет судебный спор относительно постановления о квотировании импорта коксующегося угля и запрета импорта кокса в 2013 году.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года предприятия цементной промышленности Украины снизили производство разных видов цемента на 2,9% - до 4,3 млн тонн.

Производство каменного угля в Украине (который используется цементными предприятиями как топливо для производства своей продукции) за январь-июнь 2013 по сравнению с январем-июнем 2012 года снизилось на 4,7% до 30,5 млн тонн.