Спад ВВП во втором квартале составит не менее 1,3% - эксперты

С учетом статистики по промпроизводству, спад ВВП во втором квартале составит не менее 1,3% в годовом выражении.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре экспертов «УкрСибБанка» в системе ТRData.

Эксперты констатируют, что в июне промпроизводство показало спад на 5,7% в годовом выражении, и ключевые отрасли продолжают сокращаться, но более медленными темпами, чем в мае. "Мы подтверждаем наш прогноз по падению промпроизводства в украинской промышленности на 1,5% в этом году. На текущий момент мы не видим внутренних драйверов для роста, поскольку конъюнктура экспортных рынков остается неблагоприятной. Более того, статистика промпроизводства подтверждает наши ожидания относительно спада ВВП во втором квартале как минимум на 1,3% в годовом выражении", - говорится в обзоре. По мнению экспертов, статистика роста ВВП во втором квартале текущего года возможна только за счет низкой сравнительной базы.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июне 2013 года, по сравнению с июнем 2012 года, сократилось на 5,7%. По отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%. В первом полугодии 2013 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, падение промпроизводства составило 5,3%. В 2012 году спад промпроизводства в Украине в годовом выражении составил 1,8%.

По уточненным данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%. Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%.

Эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.