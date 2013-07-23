Metinvest и Black Iron договорились о развитии украинских активов

Горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» договорилась с канадской горнорудной компанией Black Iron Inc об осуществлении инвестиций в Black Iron Ltd (Кипр), которая является дочерней компанией Black Iron и владеет железорудными активами в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте «Метинвеста».

Согласно сообщению, в результате сделки компания может стать одним из крупнейших инвесторов проектов Black Iron по развитию Шимановского и Зеленовского месторождений, расположенных в Кривом Роге (Днепропетровская обл.).

Реализация договоренности потребует от "Метинвеста" первоначальных инвестиций в BKI Cyprus в размере 20 млн долл. для финансирования проектов, с возможным увеличением в процессе строительства до 536 млн долл.

«Развитие Шимановского месторождения представляет собой существенную инвестицию в украинскую экономику. Это позволит увеличить занятость и развить инфраструктуру Кривого Рога и станет одним из ключевых катализаторов социально-экономического роста региона и Украины», - цитируются в сообщении слова генерального директора группы "Метинвест" Игоря Сырыя.

По информации компании, при условии получения всех необходимых разрешений "Метинвест" за 20 млн долл. приобретет в собственность 49% акций компании BKI Cyprus, единолично владеющей двумя украинскими компаниями – «Шимановское Стил» и «Зеленовское Стил», что не предполагает увеличения акционерного капитала Black Iron Inc. Black Iron остается оператором и девелопером обоих проектов.

Метинвест и Black Iron будут иметь право участвовать в финансировании проектов пропорционально их долям в BKI Cyprus, либо, в случае отказа от участия в финансировании, уменьшить свою долю в компании.

"Исходя из определенных в ТЭО общих капитальных инвестиций в размере 1,094 млрд долл. и предполагая, что реализация проекта будет полностью финансироваться за счет выпуска дополнительных акций BKI Cyprus, будущий вклад «Метинвеста» в развитие проекта Шимановского месторождения может возрасти до 536 млн долл.", - говорится в сообщении.

В дополнение к приобретению доли в BKI Cyprus, "Метинвест" также получает неотчуждаемый опцион на выкуп у Black Iron дополнительных акций BKI Cyprus с целью увеличения собственной доли до 51%. Данный опцион может быть реализован после достижения проектом планируемой мощности 9,2 млн тонн концентрата в годовом выражении в течение трех месяцев подряд и будет действителен в течение одного года.

Цена реализации опциона составит 30-процентную премию к справедливой стоимости выкупаемого пакета акций, определенной в соответствии с независимой оценкой.

Заключение данной сделки будет произведено при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений, включая разрешение Антимонопольного комитета Украины.

Справка УНИАН. Компания Black Iron является частью крупной канадской финансово-промышленной группы Forbes&Manhattan, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, в составе которой 33 компании.

В настоящее время Black Iron реализует проект по разработке Шимановского месторождения (г. Кривой Рог), измеренные и подсчитанные запасы которого – 345 млн тонн, а также предполагаемые - 469 млн тонн руды с содержанием железа 31,05%.

Black Iron также владеет лицензией на проведение геологоразведочных работ на прилегающем Зеленовском месторождении.

Акции Black Iron котируются на основной платформе фондовой биржи Торонто – одной из крупнейших мировых бирж, на которой сосредоточены две трети мирового горного капитала.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).