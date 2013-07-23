Енакиевский метзавод сократил чистый убыток на 4,4%

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в группу «Метинвест», в январе-июне 2013 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,4% - до 842,6 млн грн с 881,5 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход предприятия за январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 7,7% - до 6,176 млрд грн с 6,688 млрд грн.

Валовая прибыль завода в январе-июне 2013 года составила 34,499 млн грн по сравнению с валовыми убытками в размере 184,6 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал ранее УНИАН, в январе-июне 2013 года ЕМЗ сократил производство готового проката на 0,3% относительно января-июня 2012 года - до 1,382 млн тонн, стали на 2,4 % - до 1,402 млн тонн и увеличил на 0,7% производство чугуна - до 1,260 млн тонн

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» специализируется на производстве товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион группы «Метинвест».

В 2012 году ЕМЗ сократил чистый доход на 6,7% по сравнению с 2011 годом – до 12,783 млрд грн.