Алчевский меткомбинат увеличил чистый убыток в 4,7 раза

Алчевский металлургический комбинат, входящий в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса», в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 4,7 раза - до 662,9 млн грн со 140,5 млн грн.

Об этом сказано в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 1-м полугодии 2013 года чистый доход увеличился на 0,5% - до 7,571 млрд грн с 7,536 млрд грн.

При этом в январе-июне 2013 года предприятие получило валовой убыток в размере 428 тыс. грн, в то время как в январе-июне 2012 года валовая прибыль предприятия составляла 150,549 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 1-м полугодии 2013 года Алчевский меткомбинат увеличил производство готового металлопроката на 15,5% по сравнению с январем-июнем 2012 года - до 1,976 млн тонн, стали на 13% - до 2,159 млн тонн чугуна на 12,9% - до 1,985 млн тонн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом предприятие сократило чистую выручку от реализации продукции на 20,7% - до 14,439 млрд грн с 18,676 млрд грн.

Алчевский меткомбинат в 2012 году по сравнению с 2011 годом получил чистый убыток в размере 1,028 млрд грн, а общее количество активов предприятия увеличилось на 40% - до 18,3 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации «ИСД». В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.