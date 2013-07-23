Япония может ввести санкции против украинских товаров

Япония рассматривает возможность введения санкций к украинским товарам, если не договорится с Украиной о смягчении правил импорта автомобилей, сообщает Forbes со ссылкой на первого секретаря посольства Японии в Украине Сато Йошихара.

20 июля японский деловой ресурс Nikkei.com заявил, что Япония планирует подать на Украину жалобу в ВТО из-за введения импортных пошлин на автомобили.

По словам Сато, Япония еще не приняла окончательного решения относительно подачи жалобы.

«Мы сейчас ведем переговоры с правительством Украины – рассматриваем все возможные варианты реакции на ситуацию: от подачи официальной жалобы в DSB (Dispute Settlement Body – Орган по разрешению споров ВТО) до введения ответных мер в Японии относительно украинских товаров», – сообщил первый секретарь посольства Японии в Украине.

С 13 апреля 2013 года в Украине действуют специальные пошлины на импорт легковых автомобилей. Иномарки с рабочим объемом двигателя 1000-1500 куб. см облагаются 6,46%-ной пошлиной от их таможенной стоимости, с объемом двигателя 1500-2200 куб. см – 12,95%-ной пошлиной.

11 июля Совет по торговле товарами Всемирной организации торговли на заседании в Женеве обсудил введение Украиной специальных пошлин на импорт легковых автомобилей по претензии Японии.

Япония выразила озабоченность введением Украиной специальных защитных пошлин на импортные машины. От введения этих мер, по мнению Японии, серьезно пострадали ее экспортеры автомобилей.

Как говорится в сообщении ВТО (со ссылкой на представителей Японии), Украина не предоставила достаточных возможностей для предварительных консультаций в соответствии с требованиями организации.