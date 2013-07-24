В Индии почти 900 детей отравились лекарством, которое принимали в рамках госпрограммы

Почти 900 школьников из разных районов индийского штата Харьяна обратились за медицинской помощью в результате приема таблеток с фолиевой кислотой в рамках государственной программы борьбы с анемией.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт индийской газеты Hindu со ссылкой на местные власти.

По информации издания, 879 детей после приема лекарства пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Как сообщили представители властей Харьяны, возникшие у школьников симптомы являются редкими побочными эффектами приема фолиевой кислоты. Они уточнили, что всего в рамках госпрограммы лекарство приняли около 1,6 млн детей, тогда как жалобы возникли менее чем у 900. О каких-либо побочных эффектах у остальных пациентов сообщений не поступало.

На прошлой неделе в городе Чхапра на востоке Индии в результате отравления токсичным инсектицидом погибли 23 школьника. Дети отравились бесплатными обедами, которыми их кормили в учебном заведении.