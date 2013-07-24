"Днепровагонмаш" в I полугодии сократил прибыль в 4 раза

Крупный производитель грузовых вагонов «Днепровагонмаш» (г. Днепродзержинск), контролируемый финансово-промышленной группой "ТАС", в январе-июне 2013 года сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,1 раза – до 127,45 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 6 месяцев чистый доход «Днепровагонмаша» сократился в 2,3 раза - до 1,043 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль завода сократилась в 3,3 раза - до 216,36 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепровагонмаш» специализируется на проектировании и изготовлении грузовых магистральных и промышленных вагонов и поставке запасных частей к ним.

По состоянию на третий квартал 2011 года, 46,2938% акций ПАО «Днепровагонмаш» принадлежало ЧАО «Холдинговая компания «ТЕКО-Днепрометиз», 22,7732% – ПАО «ТАСкомбанк», 19,2483% – ПАО «Страховая Группа «ТАС».