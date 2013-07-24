«Одесский припортовый завод» в первом полугодии увеличил убыток в 2,4 раза

Одно из крупнейших химических предприятий Украины «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в январе-июне 2013 года увеличило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза - до 240,29 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 6 месяцев т.г. чистый доход ОПЗ сократился на 35,2% - до 249,07 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовой убыток компании составил 66,75 млн грн по сравнению с 35,83 млн грн валовой прибыли в первом полугодии 2012 года.

Как сообщал УНИАН, завод в 2012 году на фоне падения выручки получил чистый убыток в размере 122,472 млн грн, тогда как в 2001 году чистая прибыль компании составила в 336,133 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.