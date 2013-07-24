«Металл Холдинг» снизил чистую прибыль на 29%

Один из крупнейших трейдеров металлопродукции Украины «Металл Холдинг» в первом полугодии 2013 года снизил по сравнению с аналогичным периодом 2012 года чистую прибыль на 29,2% - до 4,336 млн грн с 6,126 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации продукции в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилась на 15,9% - до 86,802 млн грн со 103,201 млн грн.

При этом в январе-июне 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года «Металл Холдинг» снизил валовую прибыль на 15,6% - до 17,156 млн грн с 20,320 млн грн.

Как сообщал УНИАН, "Металл Холдинг" по итогам 2012 года получил чистый убыток в размере 3,268 млн грн, тогда как 2011 год закончил с чистой прибылью 3,073 млн грн.

Выручка от реализации продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 29,5% – до 184,592 млн грн, что на фоне снижения себестоимости реализованной продукции на 35,4%, до 146,295 млн грн, способствовало росту валовой прибыли на 9,2% – до 38,297 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Металл Холдинг» занимает лидирующие позиции в Украине, предоставляя целый спектр услуг, связанных с продажей и доставкой металлопроката в Киеве, и имеет 20-летний опыт работы на украинском рынке, а также налаженную сеть партнеров и поставщиков.

Компания занимается оптовой торговлей полуфабрикатов из черных и цветных металлов, а также производством металлоконструкций.

Основной целью предприятия является удовлетворение потребностей индивидуальных и корпоративных клиентов в металлопрокате. В числе постоянных поставщиков компании предприятия из стран ближнего зарубежья, а также СНГ.

Учредителями «Металл Холдинга» являются Сергей Лойченко, Олег Мельник, Владимир Побережнюк и Татьяна Лойченко.