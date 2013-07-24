Авдеевский коксохимический завод получил за полгода 28,8 млн грн чистой прибыли

Авдеевский коксохимический завод, входящий в группу "Метинвест", в первом полугодии 2013 года получил 28,8 млн грн чистой прибыли против 623,3 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовом отчете компании, составленного согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно отчету, опубликованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход компании от реализации продукции за указанный период сократился на 20,9% - до 3,712 млрд грн.

При этом Авдеевский коксохим в январе-июне получил 184,9 млн грн валовой прибыли против 643,1 млн грн валового убытка в первом полугодии 2012 года. Операционная прибыль предприятия составила 47,9 млн грн, тогда как в первой половине 2013 года завод получил 771,6 млн грн операционного убытка.

Как сообщал УНИАН, Авдеевский коксохимический завод в 2012 году увеличил чистый убыток в 4,3 раза - до 1,11 млрд грн с 258,248 млн грн годом ранее.

ПАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Завод входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".

«Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.