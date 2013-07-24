Харцызский трубный завод сократил чистую прибыль на 65,4%

Один из крупнейших украинских производителей труб Харцызский трубный завод (ХТЗ), входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в первом полугодии 2013 года сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 85,7% - до 33,5 млн грн по сравнению с 234,6 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года предприятие снизило чистый доход от реализации продукции на 84,6% - до 440,6 млн грн с 2,9 млрд грн за 6 месяцев 2012 года.

Валовая прибыль в первом полугодии снизилась на 76% - до 118,5 млн грн с 493,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ХТЗ сократил чистую прибыль на 65,4% по сравнению с 2011 годом - до 272,891 млн грн с 788,018 млн грн.

Справка УНИАН. Харцызский трубный завод, входящий в группу «Метинвест», производит прямошовные электросварные трубы большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием. Предприятие не сообщало об объеме производства труб в первом полугодии 2013 года.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).