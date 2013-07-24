Набсовет «Укрэлектромаша» сменил гендиректора

Наблюдательный совет Харьковского электротехнического завода "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ), входящего в состав индустриальной группы УПЭК, своим решением от 23 июля 2013 года уволил с должности генерального директора Александра Колесникова и назначил вместо него Геннадия Митрохина.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Колесников занимал данную должность с 2009 года.

Назначенный вместо него Митрохин ранее занимал должность директора по производству и техническому обеспечению «Укрэлектромаша".

Справка УНИАН. ПАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ) является крупнейшим в Украине производителем асинхронных электродвигателей и широкого модельного ряда электронасосов. Выпускает более 5 тыс. конструктивных, электрических, климатических и монтажных видов электродвигателей для всех отраслей промышленности и аграрного комплекса, а также широкий ассортимент электронасосов. Производственные мощности завода составляют около 50 тыс. электротехнических изделий в месяц.

Индустриальная группа УПЭК - одна из крупнейших в Украине частных компаний, специализирующаяся на машиностроительном бизнесе, производитель комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. Потребителями продукции компании являются практически все конвейерные предприятия СНГ.