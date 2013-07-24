Япония подала в ВТО жалобу на Россию по поводу утилизационного сбора на автомобили

Япония обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили.

По информации ВТО, обращение в секретариат организации поступило 24 июля.

В жалобе, в частности, отмечается, что, поскольку сбор не взимается с автомобилей, производимых в России, импортеры автомобилей, в том числе и японские, подвергаются дискриминации.

9 июля РФ получила от Евросоюза официальное уведомление о начале консультаций о правомерности взимания Россией утилизационного сбора на иномарки.

По правилам ВТО, разбирательство в суде ВТО по соответствующим жалобам может начаться по истечению 2-месячного срока, в ходе которого спорные вопросы не удастся урегулировать путем переговоров.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили с 1 сентября 2012 года. В ответ 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

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