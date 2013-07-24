США начали крупное антидемпинговое расследовние по импорту труб из ряда стран
Американское министерство торговли во вторник начало одно из своих самых крупных торговых расследований за последние годы по обвинениям производителей Южной Кореи, Индии и семи других стран в поставках в США стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам, сообщает Reuters.
США импортировали труб для нефтегазовой отрасли из девяти стран на 1,8 млрд долл. в 2012 году, более чем в 2 раза больше, чем в 2010 году, так как с ростом добычи нефти и природного газа увеличился и спрос на трубы.
В 2010 году США ввели пошлины на импорт для нефтегазовых труб из Китая после того, как он достиг 2,8 млрд долл. в 2008 году. Это создало условия для входа на рынок других зарубежных поставщиков.
Новое расследование касается в первую очередь Южной Кореи, которая экспортировала труб на 831 млн долл. в США в прошлом году, а другие компании представляют Индию, Вьетнам, Филиппины, Саудовскую Аравию, Тайвань, Таиланд, Турцию и Украину.
Американские производители просят введения антидемпинговых пошлин в размере до 240% для Индии, 158% для Южной Кореи, 118 % для Таиланда и 111% для Вьетнама, чтобы компенсировать разницу с рыночными ценами, а также меньшие, но все-таки ощутимые пошлины для остальных пяти стран.
Для двух стран, Турции и Индии, американские производители хотят ввести дополнительные компенсационные пошлины, чтобы нивелировать предоставляемые этими странами государственные субсидии.
Министерство торговли США вынесет предварительное решение о компенсационных пошлинах в сентябре, о об антидемпинговых пошлинах - в декабре. Окончательное решение будет принято в 2014 году.
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