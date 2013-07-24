«Крымский Титан» возобновил производство аммофоса

Один из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе “Крымский Титан” после полугодичного простоя возобновил работу цеха по производству аммофоса, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, цех выведен на полную производственную мощность - 9 тыс. тонн аммофоса в месяц.

“Работа цеха “Аммофос” восстановлена после полугодичного простоя. Цех выведен на полную мощность – 9 тыс. тонн аммофоса в месяц”, - цитирует пресс-служба председателя правления предприятия Сергея Косенко.

По информации пресс-службы, производство аммофоса было остановлено в декабре 2012 года из-за сезонного падения спроса на этот вид удобрений и высокой стоимости импортируемого из Сирии фосфорита.

«Для снижения себестоимости продукции мы перешли на поставки фосфоритов из Алжира. Нам удалось подписать контракты на поставку сырья с новыми поставщиками. Правда, новое сырье требует более сложной переработки, и нам пришлось адаптировать режимы работы на всех технологических этапах производства», - прокомментировал Косенко.

На время простоя в работе цеха “Аммофос” часть его штата была переведена в другие цеха и подразделения предприятия, а остановка производства была использована для проведения в цехе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Крымский Титан» заключил договор с «Альфа-Банком» на открытие кредитной линии в размере 100 млн долл. для организации нового производства диоксида титана. Кредитный договор был подписан в феврале 2013 года и по состоянию на апрель сумма финансирования предприятия составила почти 65 млн долл. Кредит предоставлен сроком на 3 года.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, на которого приходится 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В декабре 2012 года Group DF консолидировала 100% акций ЧАО “Крымский Титан”.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу.

Аммофос – высокоэффективное гранулированное азотно-фосфорное удобрение.