Проект «Метинвеста» и Black Iron в Кривом Роге ориентирован на экспорт - аналитик

Совместный проект горно-металлургической группы «Метинвест» и канадской Black Iron Inc по добыче железной руды и производству концентрата в Кривом Роге, о котором стороны объявили 23 июля, будет ориентироваться на экспортные рынки. Такой прогноз высказал агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Роман Тополюк.

Накануне группа «Метинвест» сообщила о достижении договоренности с Black Iron Inc о приобретении доли в дочерней кипрской компании Black Iron Cyprus, которая владеет лицензиями на разработку расположенных в Днепропетровской области Шимановского и Зеленовского месторождений.

«Разработка Шимановского месторождения согласно действующим документам предполагается за счет строительства отдельного предприятия. Ориентироваться это предприятие будет на экспортные рынки», - сказал Тополюк.

Эксперт также отметил, что реализация проекта позволит создать в регионе новые рабочие места, а ежегодная экспортная выручка от реализации железорудного концентрата в случае вывода компании на проектную мощность может составить от 900 млн до 1,1 млрд долларов США.

Как сообщал УНИАН, накануне «Метинвест», планирующий получить в совместном предприятии 49%, сообщил о планах вместе с Black Iron Inc направить на этот проект 1,094 млрд долл. Финансирование будет осуществляться за счет выпуска дополнительных акций Black Iron Cyprus. Свою будущий вклад в развитие проекта Шимановского месторождения и создания мощностей по производству 9,2 млн тонн концентрата в год «Метинвест» оценил в 536 млн долл.

Справка УНИАН. Компания Black Iron является частью крупной канадской финансово-промышленной группы Forbes&Manhattan, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, в составе которой 33 компании.

В настоящее время Black Iron реализует проект по разработке Шимановского месторождения, измеренные и подсчитанные запасы которого – 345 млн тонн, а также предполагаемые - 469 млн тонн руды с содержанием железа 31,05%.

Black Iron также владеет лицензией на проведение геологоразведочных работ на прилегающем Зеленовском месторождении.

Акции Black Iron котируются на основной платформе фондовой биржи Торонто – одной из крупнейших мировых бирж, на которой сосредоточены две трети мирового горного капитала.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, основными акционерами которой являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).