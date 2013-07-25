Украина поддержала ЕС в споре с Россией по поводу утилизационного сбора

Российская сторона получила уведомления от Китая, США, Турции, Украины и Японии о том, что они присоединяются к консультациям в рамках ВТО по утилизационному сбору на автомобили, инициированным Евросоюзом, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к переговорам.

"Мы получили уведомления, кроме Японии, от Китая, США, Турции и Украины, которые также уведомили секретариат ВТО, что присоединяются к консультациям (по утилизационному сбору), которые инициировал ЕС", - сказал источник.

Утилизационный сбор в России в настоящее время уплачивается при импорте и новых, и подержанных машин, а работающие в России производители могут взамен предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства в будущем.

В начале июля Россия получила от Евросоюза официальное уведомление о начале консультаций о правомерности взимания в России утилизационного сбора на иномарки. Позднее США заявили, что намерены поддержать Евросоюз в этом споре. Правила ВТО отводят участникам спора 60 дней на мирное урегулирование проблемы - путем консультаций. Через 60 дней истец имеет право потребовать формирования третейской группы.

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, уравнивающие условия для отечественных и зарубежных автопроизводителей, будут приняты в ноябре 2013 года. Хотя ожидалось, что Госдума одобрит их до 1 июля.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили с 1 сентября 2012 года. В ответ 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

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