Boeing увеличил прибыль на 16%

Во втором квартале 2013 года Boeing поставил своим клиентам 169 самолетов, а по итогам полугодия показатель составил 306 лайнеров, или в среднем по 51 самолету в месяц. Как говорится в официальном пресс-релизе Boeing, по сравнению с первой половиной прошлого года производство увеличилось на 7%.

На те же 7% поднялась и выручка компании — она составила 24,3 миллиарда долларов. Эта сумма не учитывает доходы от военной и космической деятельности Boeing, которые составили еще 16,3 миллиарда долларов. Чистая прибыль американской компании составила 2,2 миллиарда долларов за полгода, что на 16% превышает показатели начала 2012 года, сообщает lenta.ru.

В Boeing пояснили, что увеличить производство удалось, в частности, за счет нового лайнера B787 Dreamliner. За второй квартал американская компания доставила авиаперевозчикам 16 «Лайнеров мечты». Таким образом, поставки не прекратились, даже несмотря на то, что в течение всей первой половины 2013 года уже функционирующие B787 постоянно испытывали технические сложности, которые привели к временной приостановке полетов лайнеров этого типа во всем мире.

Airbus, главный конкурент Boeing на мировом авиационном рынке, за второй квартал пока не отчитался. В первом квартале европейский самолетостроительный концерн поставил потребителям 131 самолет, на шесть штук меньше, чем Boeing.