Украина присоединилась к торговому спору ЕС и России

Украина присоединилась к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

Об этом УНИАН сообщил источник, информированный о действиях Украины в рамках ВТО.

«Мы направили в ВТО заявку о присоединении в качестве третьей стороны к рассмотрению вопроса об утилизационном сборе, действующем в Российской Федерации, который инициировал Европейский Союз», - сказал источник.

Он отметил, что заявку на присоединение к консультациям в ВТО подало Министерство экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ, 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

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