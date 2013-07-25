«Днепроазот» в первом полугодии получил 71 млн грн. прибыли

Одно из крупнейших химических предприятий Украины «Днепроазот» в январе-июне 2013 года получило 70,9 млн чистой прибыли против 273,4 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 6 месяцев текущего года чистый доход «Днепроазота» увеличился на 17,7% - до 1,596 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль компании составила 293,5 млн грн по сравнению с 70 млн грн валового убытка за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, «Днепроазот» в первом квартале 2013 года получил чистую прибыль в размере 177,745 млн грн, тогда как в январе-марте 2012 года чистый убыток предприятия составил 201,597 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроазот» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.

Основными акционерами предприятия являются ООО «Альфатрейдер» (24,745%), ООО «Индастриал Гарант» (24,887%), ООО «Солайм» (24,973%) и ООО «Реал-Стандарт» (14,249%) (Днепропетровск).