Прибыль Nissan выросла на 14%

Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor в первом квартале 2013-2014 финансового года, завершившемся 30 июня, составила 82 миллиарда иен (830 миллионов долларов), что на 14% больше аналогичного показателя предыдущего финансового года, сообщает Прайм со ссылкой на отчет компании.

Прибыль на акцию составила 19,57 иены (0,19 доллара) против 17,17 иены в прошлом финансовом году.

Выручка Nissan Motor по итогам отчетного периода составила 2,23 триллиона иен (22,6 миллиарда долларов), что на 17,8% больше, чем в апреле-июне прошлого финансового года.

При этом мировой объем продаж компании снизился на 3,3% - до 1,17 миллиона автомобилей.

"Рыночные условия были довольно сложными в первом квартале, но результаты соответствуют нашим ожиданиям", - приводятся в отчете слова гендиректора автопроизводителя Карлоса Гона (Carlos Ghosn).

Nissan - второй по величине автопроизводитель в Японии после Toyota, входит в состав альянса Renault-Nissan.