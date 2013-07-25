Северный ГОК в I полугодии увеличил прибыль на 3,3%

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК), входящий в группу "Метинвест", в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль на 3,3% - до 2,339 млрд грн по сравнению с 2,265 млрд грн за с аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщается в отчете предприятия по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно отчету, в первом полугодии 2013 года предприятие увеличило чистый доход от реализации продукции на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 6,846 млрд грн с 6,461 млрд грн. Валовая прибыль комбината снизилась на 1,2% - до 3,516 млрд грн с 3,560 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2013 года СевГОК сократил производство окатышей на 3,3% - до 5,3 млн тонн, но в то же время увеличил выпуск концентрата на 1,1% - до 7,5 млн тонн.

В 2012 году СевГОК сократил производство окатышей на 3,6% по сравнению с 2011 годом - до 9,96 млн тонн, но в то же время увеличил производство концентрата - на 0,9%, до 14,56 млн тонн.

Чистая прибыль комбината в 2012 году сократилась на 43,4% – до 3,534 млрд грн.

Справка УНИАН. Северный горно-обогатительный комбинат специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья, входит в горнорудный дивизион группы «Метинвест».

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний «СМАРТ-Холдинг» (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.