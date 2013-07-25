Укрспецэкспорт в I полугодии увеличил прибыль до 23,5 млн грн

Государственная компания «Укрспецэкспорт», которая является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, в январе-июне текущего года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 23,5 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистая выручка предприятия за указанный период выросла на 9% - до 329,1 млн грн.

При этом валовая прибыль предприятия также увеличилась - на 8,6% - до 182,65 млн грн, себестоимость реализованной продукции возросла на 10% - до 146,478 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2012 году сократила экспорт стрелкового оружия в США по сравнению с 2011 годом на 76,7% - до 90 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.