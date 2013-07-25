Украина начинает антидемпинговое расследование по импорту труб из КНР

Межведомственная комиссия по международной торговле возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину труб бесшовных нержавеющих происхождением из Китайской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле 25 июля.

По информации департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Минэкономразвития, антидемпинговое расследование возбуждено по жалобе объединения предприятий «Укртрубопром».

«На основании анализа и проверки информации, полученной в рамках проведения указанного антидемпингового расследования, будет определяться целесообразность применения соответствующих антидемпинговых мер», - подчеркнули в департаменте.

Как сообщал УНИАН, Украина с 30 июля 2008 г. на 3 года – до 30 сентября 2011 г. вводила квотирование импорта стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб независимо от страны происхождения.

Ежегодный совокупный объем импорта был установлен на уровне 14,504 тыс. тонн. Наибольший объем годовой квоты был предоставлен производителям Российской Федерации – 10,311 тыс. тонн (в первом годовом периоде), наименьший - КНР - 42 тонны.

В ходе расследования комиссия пришла к выводу, что рост импорта данного вида продукции на протяжении 2004-2006 гг. нанес ущерб национальному товаропроизводителю.