Центральный ГОК увеличил прибыль на 36,6%

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК), входящий в группу "Метинвест", в 1-м полугодии 2013 года по сравнению с январем-июнем прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличил чистую прибыль на 36,6% - до 773,425 млн грн с 566,269 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, в первом полугодии 2013 года чистый доход компании от реализации продукции увеличился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,772 млрд грн с 2,413 млрд грн.

Валовая прибыль комбината в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась на 19,3% - до 1,352 млрд грн с 1,134 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ЦГОК в 1-м квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом прошлого года увеличил чистую прибыль на 25,4% - до 412,339 млн грн.

По итогам 2012 года комбинат сократил чистую прибыль на 70,4% - до 770,1 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.