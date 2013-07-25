США начало антидемпинговое расследование против Украины и еще 8 стран

Министерство торговли США начало торговое расследование по обвинению производителей из Украины и восьми других стран в поставках на американский рынок стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам, сообщается на сайте Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

Объем импорта труб в США в 2012 году по сравнению с 2010 годом вырос вдвое – до 1,8 млрд долл. вследствие роста внутреннего спроса, а также введения в 2010 году пошлин на импорт нефтегазовых труб из Китая, что создало условия для входа на американский рынок других зарубежных поставщиков. В результате, по данным Американского института железа и стали, в прошлом году импорт достиг 63% трубного рынка США.

Согласно сообщению WSA, наиболее радикальные меры предлагается ввести против импорта из стран Юго-Восточной Азии. В частности, американские производители просят определить размер пошлин на импорт нефтегазовых труб из Индии - до 240%, из Южной Кореи - 158%, из Таиланда - 118%, из Вьетнама - 111%. Для остальных импортеров предлагаются несколько меньшие пошлины.

При этом в отношении продукции из Турции и Индии предлагается ввести компенсационные пошлины, поскольку в этих странах действует режим государственных производственных субсидий.

Как ожидается, Министерство торговли США должно вынести предварительное решение о компенсационных пошлинах в сентябре этого года, а по антидемпинговым пошлинам - в декабре. Однако право окончательного решения по ведению пошлин принадлежит Комиссии США по международной торговле. Уже в августе Комиссия рассмотрит состоятельность доказательств ущемления прав американских производителей и примет решение о продолжении или приостановке расследования.

Как сообщал УНИАН, в начале июля американские металлурги, включая металлургический гигант - компанию U.S. Steel Corp, подали ходатайство в Комиссию США по международной торговле с просьбой провести расследование факта наличия демпинга при импорте труб из Украины, Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама.

Их действия были обусловлены поведением производителей стали и труб из развивающих стран - падение мировых цен на сталь заставило их более агрессивно сбывать свою продукцию в США.

Справка УНИАН. В первом полугодии 2013 года украинские производители, по данным Госстата, снизили производство стальных труб по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 21,4% - до 944 тыс. тонн.

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