Прасолов: иракский рынок интересен украинским промышленным предприятиям

Рынок Ирака интересен украинскимим предприятиям, работающим в сфере машиностроения, металургии и химпрома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства эконокомического развития и трговли Украины, об этом заявил министр экономразвития Игорь Прасолов в ходе встречи с министром торговли Республики Ирак Хайраллахом Хасаном Бабекером 25 июля.

Он отметил, что Украина заинтересована в расширении как номенклатурного ряда так и объемов поставок металлопродукции в Ирак, должно продолжаться работа по привлечению украинских компаний сферы машиностроения в реализации проектов в Ираке, и есть предложения для иракского рынка у предприятий химической промышленности.

Также Прасолов, отметил важность развития межрегионального сотрудничества.

«Автономная республика Крым, администрации городов Донецк, Житомир, Херсон, Киев, Чернигов заинтересованы в поставках продукции разных предприятий в Ирак. Мы заинтересованы в том, чтобы наши регионы налаживали хорошие отношения с регионами Ирака », - заявил Прасолов.

Кроме того, он подчеркнул необходимость углубления сотрудничества стран в сфере стандартизации и сообщил о готовности украинской стороны подписать соответствующее соглашение в этом направлении.

«Мы готовы подписать межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия», - отметил Прасолов.

Он также подчеркнул, что Украина уделяет большое внимание развитию эффективных торговых отношений с Ираком, и между странами нет противоречий относительно путей и механизмов развития торгово-экономических отношений

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2013 г. трубно-колесная компания «Интерпайп», подконтрольная EastOne Group, прошла аттестацию своей трубной продукции у одной из крупнейших национальных компаний Ирака – South Oil Company, в результате которой получила разрешение на участие в местных тендерах.

Также, Украина планирует увеличить поставки зерновых, подсолнечного масла, мяса и яиц на рынок Ирака,

Справка УНИАН. По итогам 2012 года товарооборот между Украинй и Ираком достиг рекордных 872,5 млн. долл., что является наивысшим показателем за 20 лет ( с 1992 г) дипломатических и торгово-экономических отношений двух стран.

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