Убыток «Богдан Моторс» увеличился на 74%

Один из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (г. Киев) в январе-июне 2013 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистый убыток на 74% - до 54,936 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 6 месяцев чистый доход «Богдан Моторс» сократился на 69% – до 560,935 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль предприятия сократилась в 7,4 раза - до 25,629 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Богдан Моторс» (г. Киев) в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистый убыток в 55 раз - до 323,436 млн грн с 5,887 млн грн.

Справка УНИАН. Компания "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 8 тыс. автобусов и троллейбусов.