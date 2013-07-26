Toyota удержала мировое лидерство по числу проданных авто

Японская корпорация Toyota Motor Corp. с января по июнь текущего года продала по всему миру вместе с дочерними фирмами более 4,91 млн автомобилей и вышла по этому показателю на первое место в отрасли. В то же время по сравнению с первой половиной прошлого года этот показатель сократился на 1,2%, отмечается в распространенном сегодня сообщении компании, сообщает ИТАР-ТАСС.

На втором месте оказалась американская General Motors Co, которая с января по июнь продала более 4,85 млн автомобилей - почти на 4% больше, чем год назад.

На третьем месте - германский Volkswagen AG. Его результат - примерно 4,7 млн машин, что на 5,6% превышает показатель за первую половину прошлого года.

Toyota вернула себе лидерство в глобальных продажах в 2012 году после того, как скатилась на 3-е место по числу проданных автомобилей после General Motors и Volkswagen в 2011 году, пишет Reuters. Тогда компания снизила продажи из-за стихийных бедствий в Японии и Таиланде, а также после серии отзывов автомобилей по всему миру в связи с обнаруженными неполадками. До этого Toyota оставалась лидером мирового автомобильного рынка с 2008 по 2010 год.

Быстрому восстановлению позиций Toyota способствует ослабление курса японской иены по отношению к иностранным валютам, а также стабильный рост продаж автомобилей в США и в быстро развивающихся странах Юго-Восточной Азии, отметили в японской компании. В то же время руководство Toyota признало, что ухудшение отношений между Токио и Пекином на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) негативным образом сказалось на популярности ее продукции в Китае.