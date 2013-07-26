В Украине ежегодно необходимо будет утилизировать 210 тыс. авто – эксперты

Один из крупнейших автопроизводителей Украины корпорация «Богдан» начала работу по формированию бизнес-плана строительства утилизационного центра в рамках выполнения условий принятого Верховной Радой Украины закона об утилизационном сборе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

По оценке аналитиков корпорации, текущие потребности Украины в мощностях по утилизации - 2 предприятия по демонтажу автомобилей и 39 центров по переработке/измельчению кузовных и других частей.

При этом, по мнению экспертов, объемы ежегодной утилизации будут составлять 210 тыс. автомобилей.

"Мы готовы взять на себя утилизацию до 50% от потребностей рынка", - сказал пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

Аналитики корпорации также отметили, что в перспективе потребности в мощностях по утилизации могут составить 7 предприятий по демонтажу автомобилей и 191 центр по переработке/измельчению кузовных и других частей.

"У нас есть достаточное количество площадок, которые сегодня простаивают, и мы можем перепрофилировать одну из них", - сказал Красуля, отметив, что объем инвестиций пока назвать сложно.

В пресс-службе также отметили, что жесткие экологические стандарты и обязательная утилизация устаревших транспортных средств создадут предпосылки для наращивания объемов производства на отечественных автозаводах, что приведет к росту числа работающих в отрасли и отчислений в бюджеты и социальные фонды.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Корпорация «Богдан» после введения утилизационного сбора намерена предложить своим партнерам из России на паритетных условиях утилизировать автомобильную технику.

При этом Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) хочет, чтобы автоимпортерам было предоставлено право построить центр по переработке и утилизации автомобилей.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.