Сербия снова призывает Украину инвестировать в ее металлургическую отрасль.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, об этом шла речь во время встречи Президента Украины Виктора Януковича с Президентом Республики Сербия Томиславом Николичем в Киеве.

Николич подчеркнул, что Сербия заинтересована в том, чтобы Украина принимала участие в развитии металлургической отрасли Сербии, а также в финансировании этой отрасли.

Говорили президенты и о сотрудничестве двух стран в других сферах. Янукович поблагодарил Президента Сербии за участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси, заметив, что беспрецедентным является то, что в Киеве собрались предстоятели всех православных церквей и президенты многих православных стран. Президент Сербии отметил особую связь и дружественные отношения между странами, которые исповедуют похожую религию. “Сегодня собрались большие друзья с глубинными связями между нами”, - сказал Николич.