Shell в ближайшее время не будет использовать украинские трубы

Компания Shell в ближайшее время не видит возможности использовать трубы украинского производства для реализации проектов в Украине из-за их неподходящего качества, и намерена импортировать трубную продукцию из других стран, в частности из Японии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе Shell в Украине.

“Мы неоднократно заявляли, что готовы использовать украинские товары при условии, что их цена и качество будут соответствовать иностранным аналогам. На данном этапе таких труб в Украине нет, но мы очень надеемся, что вскоре они появятся”, - заявили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы также отметила, что компания Shell работает с украинскими производителями труб в направлении повышения качества их продукции и надеется, что в перспективе украинская продукция достигнет качественного уровня, который бы удовлетворил требования компании.

“На данном этапе трубы импортируются, в частности, из Японии, и параллельно мы работаем с украинскими производителями, чтобы поднять их стандарты до того уровня, который нам нужен. Когда это случится, мы с удовольствием перейдем на украинские трубы. Наш договор заключен на 50 лет. За эти 50 лет, надеемся, появятся украинские производители, которые удовлетворят наши потребности в этой продукции”, - отметила представитель пресс-службы.

При этом в пресс-службе подтвердили, что временная приостановка квотирования импорта труб в Украину с 1 августа связана с необходимостью компании Sell импортировать трубы из других стран.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года компании Shell и «Надра Юзовская» подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Срок соглашения – 50 лет.

Затем руководство Shell заявило, что не может использовать украинские трубы для работы, поскольку они не соответствуют стандартам компании.

В начале июля Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение с 1 августа 2013 года временно приостановить ограничения на импорт в Украину стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб внешним диаметром до 406,4 мм вне зависимости от страны происхождения.