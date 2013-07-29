Siemens разработает для «Метинвеста» проект строительства агломерационной фабрики

Горно-металлургическая группа «Метинвест» и австрийская компания Siemens VAI подписали соглашение, предусматривающее разработку проекта строительства новой агломерационной фабрики на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), ввод в эксплуатацию которой позволит удвоить производство агломерата, сообщила пресс-служба Siemens.

Как отмечается в пресс-релизе, объем производства агломерационной фабрики составит 4,3 тонн агломерата в год. Новое производство должно вдвое сократить выбросы газов от агломерационных установок и на 10% снизить расход кокса.

Начало строительства аглофабрики запланировано на второй квартал 2014 года, а ввод в эксплуатацию — в 2016 году.

«Новая агломерационная фабрика позволит ЕМЗ почти в два раза увеличить производство агломерата. Технические решения, положенные в основу проектирования фабрики, призваны существенно снизить выбросы агломерационного производства и сократить потребление энергоресурсов», - сообщает пресс-служба Siemens.

Справка УНИАН. «ЕМЗ» специализируется на производстве товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион группы «Метинвест».

Австрийская компания Siemens VAI (Линц, Австрия) является частью сектора «Промышленность» компании Siemens, который специализируется на работе с предприятиями металлургической промышленности.