Беларусь будет производить 120 тыс. автомобилей Geely в год

Завод по производству 120 тысяч автомобилей Geely построят в Белоруссии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского совета министров по итогам посещения премьер-министром республики Михаилом Мясниковичем совместного белорусско-китайского предприятия "БелДжи".

Недавно в Белоруссии начали сборку автомобилей Geely.

"По словам премьер-министра, в этом году предприятием планируется выпустить минимум 3 тысячи автомобилей. В настоящее время рассматривается предложение, чтобы уже в 2014 году выходить на объемы в 10 тысяч, а может и 15 тысяч автомобилей в год", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Но это только первый этап. Сегодня во время посещения предприятия я поставил задачу, чтобы в течение августа-сентября решить все вопросы, связанные с началом подготовительных работ строительства нового белорусского завода по производству легковых автомобилей с китайскими коллегами. Это будет не сборочный, а полноценный завод с высокой степенью локализации на 120 тысяч легковых автомобилей в год", - заявил белорусский премьер.

Планируется, что площадка завода разместится на территории между Борисовом и Жодино (Минская область) в районе деревни Пересады. Там будет реализовываться следующий этап сборочного производства, где будут собирать машины из мелких узлов, наладят сварку кузовов, окраску и сборку.