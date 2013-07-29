Украина пересматривает антидемпинговые меры по импорту труб из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину бесшовных нержавеющих труб происхождением из Китайской Народной Республики.

Об этом сказано в официальном сообщении комиссии, опубликованном в газете "Урядовый курьер" от 27 июля.

Данное решение вступило в силу с 29 июля, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе МКМТ приняла решение о возбуждении антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину труб бесшовных нержавеющих происхождением из Китайской Народной Республики.

Антидемпинговое расследование возбуждено по жалобе объединения предприятий «Укртрубопром».

На основании анализа и проверки информации, полученной в рамках проведения расследования, будет определяться целесообразность применения соответствующих антидемпинговых мер.

Справка УНИАН. Украина с июля 2008 г. на 3 года вводила квотирование импорта продукции из черных металлов из КНР, а также на 5 лет ввела импортную пошлину в размере 123%.

Ежегодный совокупный объем импорта продукции из черных металлов был установлен на уровне 14,504 тыс. тонн. Наибольший объем годовой квоты был предоставлен производителям Российской Федерации – 10,311 тыс. тонн (в первом годовом периоде), наименьший - КНР - 42 тонны.

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