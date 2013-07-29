«Энергомашспецсталь» будет поставлять комплектующие для General Electric

Одна из крупнейших машиностроительных компаний Украины «Энергомашспецсталь» (ЭМСС), являющаяся подразделением российского холдинга «Атомэнергомаш» (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом»), выиграла тендер на поставку в 2014 году комплектующих для ветроэнергетических установок американской энергетической компании General Electric.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Русатом Оверсиз".

Согласно сообщению, «Энергомашспецсталь» на протяжении 2014 года произведет и поставит компании 83 ротора ветроэнергетических установок мощностью 1,5 МВт каждая.

«В дальнейшем планируется получить заказ на изготовление роторов и большей мощности - 1,6 МВт. Такого рода сотрудничество раскрывает широкие перспективы перед предприятием, учитывая планы General Electric по увеличению производства ветроэнергетических установок в 2,5 раза по сравнению с 2013 г.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Энергомашспецсталь» — металлургическое предприятие в Краматорске (Донецкая область). В декабре 2010 года энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» холдинг «Атомэнергомаш» приобрел 92,68% акций предприятия у кипрской компании «ЭМСС Холдингз Лимитед».

"Энергомашспецсталь" основано в 1964 году как базовое предприятие по обеспечению предприятий атомного и энергетического машиностроения специальными литыми и коваными узлами для атомных установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления.

«Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих компаний России. Она объединяет порядка 30 производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на территории России и зарубежных стран.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокращенное название — Госкорпорация «Росатом») управляет всеми ядерными активами Российской Федерации. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» реализует проекты по строительству 28 энергоблоков АЭС, из них 19 – за рубежом.

General Electric — американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, изготавливает также осветительную технику, пластмассы.